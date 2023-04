Mathieu van der Poel voit une course ouverte à Paris-Roubaix: "10 à 20 coureurs peuvent gagner"

Interrogé sur son ressenti après une longue reconnaissance du parcours, van der Poel se sent en forme à l'approche du 3e Monument de la saison:

"Les jambes vont bien. On a pris un jour de repos hier et on a fait une longue reconnaissance aujourd'hui. Je me suis plutôt bien remis du Tour des Flandres et au Grand Prix de l'Escaut, je me sentais déjà bien. Je suis sur la bonne voie pour être aussi bon à Roubaix que je l'étais dans le Ronde, même si le Tour des Flandres me correspond un peu mieux."

Dimanche, le temps devrait être sec dans le Nord de la France. "La course se déroulera dans des circonstances différentes d'aujourd'hui, où c'était très humide et boueux. Ce n'est cependant pas une mauvaise idée de reconnaitre le parcours parce qu'on ne vient ici qu'une fois par an et c'est dur de connaître tous les secteurs pavés par cœur."

Sur l'absence de Pogacar, van der Poel estime que "Tadej a déjà prouvé lors du Tour de France l'an dernier qu'il pouvait aussi bien rouler sur les pavés, mais il y aura assez de grands coureurs dimanche."