Wout van Aert 4e du Tour des Flandres : à la fin, Jumbo-Visma ne gagne pas toujours

Sauf que tout cela ne s’est pas passé comme prévu et que Wout van Aert n’a pas pu rester dans la roue de Tadej Pogacar et Mathieu van der Poel, comme il l’avait fait à Harelbeke, dans une course qualifiée de mini-Ronde. Finalement, il aura dû se contenter de la 4e place. “Je suis très déçu. J’étais venu pour gagner, dira-t-il au pied du Pullman jaune et noir, la tête enfoncée dans un bonnet et le regard noir des mauvais jours. Longtemps, la course se déroulait très bien pour nous. Nous suivions notre plan. Avec Nathan Van Hooydonk à l’avant, ce n’était pas à nous de rouler derrière. Cela dit, c’est vite devenu un match homme contre homme. Et à ce petit jeu-là, Pogacar et van der Poel étaient visiblement un peu plus forts que moi. Les jambes ont parlé et, malheureusement, c’était à mon désavantage.”

"J'ai été surpris par l'attaque de Mathieu. Je ne m'y attendais pas du tout."

Van Aert a perdu ses illusions sur les derniers mètres du Kruisberg. “J’ai été très surpris par l’attaque de Mathieu. Je ne m’y attendais pas du tout. Je pense que j’ai un peu péché par inattention. Dans mon esprit, je pensais déjà à tout ce qui pouvait encore se passer dans les prochaines minutes”, ajoutera-t-il.

”Même si Pogacar était imbattable et qu’il a lâché tout le monde à la pédale, il manquait quelque chose à Wout”, confiera Richard Plugge, directeur général de l’équipe néerlandaise.

Pour Jumbo, le sponsor principal de la formation batave, le résultat n’était, évidemment, pas celui espéré. “Nous avons beau être une société basée aux Pays-Bas, il est important pour nous de gagner en Belgique, lança Ton van Veen, le CEO de Jumbo. À ce titre, le Tour des Flandres est l’une des courses les plus importantes mais je n’oublie pas que nous en avons gagné cinq ces dernières semaines. Quant à Wout, il est une affiche pour nous. ”

Le déroulé de cette 107e édition n’a pas plus au Campinois et elle entretient sa situation paradoxale. Wout van Aert est un grand champion, aucun doute là-dessus. Il est l’un des coureurs les plus polyvalents du peloton. Il est capable de remporter des étapes du Tour de France (neuf jusqu’à présent !), de s’imposer au sommet du Mont Ventoux, de décrocher le maillot vert, de porter le jaune durant quatre jours (en 2022), de s’adjuger un monument (Milan-Sanremo en 2020), d’écraser les Strade Bianche (toujours en 2020). Reste qu’il ne compte, pour l’heure, que quatre victoires sur les classiques flandriennes (1 à Gand-Wevelgem, 2 au GP de l’E3 et 1 au Nieuwsblad) et qu’elles ne pèsent pas assez lourd parmi les 40 victoires écrites sur son tableau de chasse.

"Ça restera l'objectif principal de ma carrière tant que je ne l'aurai pas gagné."

”Ne jamais avoir gagné le Ronde est un énorme manque pour moi, a-t-il récemment confié au quotidien L’Équipe. J’ai déjà gagné beaucoup de courses mais pour un Belge, pour un Flamand, je dois avoir les Tour des Flandres à mon palmarès un jour. Ça restera l’objectif principal de ma carrière tant que je ne l’aurai pas gagné. Sans cette victoire, je ne me sentirai jamais comme un véritable coureur de classiques.”

Il exagère sans doute un peu dans ses propos mais, aujourd’hui, on peut se demander si Paris-Roubaix n’est pas des deux monuments pavés celui qui lui convient le mieux. C’est en tout cas l’avis de Richard Plugge, son patron. “Au vu de ses qualités intrinsèques, comme sa puissance naturelle et son agilité sur le vélo, il doit être encore meilleur dans l’Enfer du Nord, estime le dirigeant. Mais j’aimerais quand même qu’il gagne le Ronde un jour. ”

L’intéressé assure qu’il va tourner le bouton au plus vite. “Dès lundi, je penserai aux pavés de Roubaix. Je vais quand même analyser ce que je peux améliorer mais je ne vais pas me lamenter dans un coin. Je ferai tout pour m’imposer dans une semaine.”

C’est également le vœu le plus cher de Ton van Veen. “Que ce soit Wout ou un autre, nous devons gagner Paris-Roubaix. C’est très important pour nous”, conclut le CEO de Jumbo, qui met déjà la pression sur ses ouailles.