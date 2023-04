Après un duel exceptionnel entre les favoris, Tadej Pogacar remporte le Tour des Flandres, van Aert 4e

Pogacar a placé l'attaque décisive dans la 3e montée du Vieux Quaremont. Il a lâché van der Poel et est revenu sur Mads Pedersen, parti seul en tête. Au sommet du Peterberg, la dernière difficulté, Pogacar précédait van der Poel de 14 secondes à 13 kilomètres de l'arrivée.

Wout van Aert s’est fait distancer sur une attaque de Van der Poel à 30 km de l’arrivée, dans le Kruisberg, et a ensuite lâché des secondes. Dans le groupe de poursuivants, le Belge, pas en grande forme ce dimanche, a perdu son sprint face à Mads Pederesen, très offensif tout au long de la course. Le coureur de la Jumbo termine 4e.

Double vainqueur du Tour de France, Pogacar (2020, 2021) rejoint Louison Bobet et Eddy Merckx dans le cercle fermé des seuls coureurs à avoir gagné le Grand Boucle et le Ronde. Pogacar décroche sa 56e victoire pro, la 10e de la saison, et inscrit son 3e Monument différent à son palmarès et le 4e en carrière après Liège-Bastogne-Liège (2021) et le Tour de Lombardie (2021 et 2022).

"C'est incroyable, c'est une journée que je n'oublierais jamais. Je pourrais presque prendre ma retraite après cette journée", a commenté le Slovène.

Il s'est imposé au terme d'une course très animée, marquée par de très nombreuses chutes et disputée à une allure folle, la plus rapide de l'histoire (44,1 km/h), dans la grisaille et le froid, devant des centaines de milliers de spectateurs.

Le Slovène savait qu'il devait partir seul pour éviter la même mésaventure que l'année dernière lorsque, pour sa première participation, il avait été battu au sprint par Van der Poel, après s'être déjà montré le plus fort.

Dimanche, il a couru à la perfection, martyrisant ses adversaires dans chacun des monts, avant d'assommer définitivement la concurrence sur les pavés glissants du Vieux Quaremont et du Paterberg, pour filer seul vers l'arrivée, visage grimaçant.

Après ses victoires à Liège-Bastogne-Liège en 2021, et au Tour de Lombardie en 2021 et 2022, il compte désormais quatre Monuments à son actif. Sur les cinq plus grandes classiques du calendrier, il ne lui reste plus que Milan-Sanremo, où il a fini quatrième il y a un mois, et Paris-Roubaix à conquérir.

Un seul homme à réussi à gagner les cinq Monuments et le Tour de France: Eddy Merckx.

Le top 10 :

1. Tadej Pogacar (Sln/UAE Team Emirates), les 273,4 km en 6h12:07 (moy.: 44.083 km/h)

2. Mathieu van der Poel (P-B) à 0:16

3. Mads Pedersen (Dan) 1:12

4. Wout van Aert (Bel)

5. Neilson Powless (USA); 6. Stefan Küng (Sui); 7. Kasper Asgreen (Dan); 8. Fred Wright (G-B); 9. Matteo Jorgenson (USA) 1:19; 10. Matteo Trentin (Ita) 2:49.