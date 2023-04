Eddy Merckx au sujet de Tadej Pogacar : “Il peut tout gagner, même Roubaix”

Eddy Merckx a beau avoir accumulé les exploits que l’on sait au cours d’une carrière unique, il se nourrit encore des performances réalisées par les champions d’aujourd’hui. Et ce que Tadej Pogacar a réussi ce dimanche au Tour des Flandres l’a fasciné. “Ce que le Slovène a fait est incroyable. C’est une victoire XXL parce qu’il y avait le panache et la manière. Quand il part, tu vois qu’il ne réfléchit pas aux conséquences. Il fonce sans se poser de questions. C’est ça le vrai vélo, celui que les gens aiment. Tadej est un coureur d’exception et, s’il le souhaite, il va avoir un immense palmarès”, nous dit-il.