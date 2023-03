Mathieu van der Poel avant le Tour des Flandres : “Je suis prêt à gagner”

Ce jour-là, les trois fantastiques ont écoeuré la concurrence avant de se disputer la victoire au sprint. “Je me suis senti très bien, avec d’excellentes jambes, mais Wout était un peu plus fort au sprint. Cette course m’a fait du bien et a confirmé que je serais prêt pour dimanche.”

guillement "Dire qu'il y a nous trois, et puis les autres est trop simpliste."

Quand on lui parle d’une bagarre à trois, il se montre volontairement prudent. “Je ne vais pas me focaliser sur une lutte à trois. Chaque course reste imprévisible. D’excellents coureurs sont capables d’anticiper à leur tour. Dire qu’il y a nous trois et puis les autres est trop simpliste.”

Reste qu’il sait exactement à quoi s’attendre avec ses deux principaux rivaux. “Wout et Tadej sont dangereux à leur manière, explique le lauréat de Milan-Sanremo. Pogacar préférerait partir seul jusqu’à l’arrivée. Il essaiera de nous lâcher dans les monts les plus pentus. Quant à van Aert, il est très fort tactiquement et sera mon adversaire le plus redoutable en cas de sprint.”

MVDP se dit boosté par sa victoire dans La Primavera. “Gagner le premier monument de l’année m’a soulagé d’un poids. Je ne me sens pas moins motivé. Au contraire, je suis prêt à gagner parce que la forme est là.” Même s’il feint de ne pas y prêter attention, une troisième victoire lui permettra de rejoindre les recordmen de succès que sont Buysse, Leman, Museeuw, Boonen, Magni et Cancellara, tous sacrés à trois reprises.

”En principe, je suis plus fort et mieux préparé que l’an passé, conclut-il en faisant référence à ses problèmes de dos. Ce qui devrait me permettre d’être encore très bien à Paris-Roubaix.” Voilà ses adversaires prévenus.