Wout van Aert bientôt à la recherche d’une nouvelle équipe ?

La possibilité existe que l’équipe cycliste (mais aussi de patinage sur glace) Jumbo-Visma doive trouver un nouveau sponsor au-delà de 2024. Il ressort, en effet, de conversations entre les différentes parties impliquées que la direction de Jumbo, la chaîne néerlandaise de supermarchés, pourrait revoir tout ou partie de sa participation financière. L’un des plus grands sponsors du sport batave reste sur une année compliquée au niveau économique et se pose des questions sur le montant qu’il veut accorder au parrainage d’équipes sportives, mais aussi de sportifs à titre individuel, comme le pilote de F1 Max Verstappen. Jusqu’à présent, Jumbo investirait une vingtaine de millions par an dans le sponsoring sportif.