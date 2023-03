A Travers la Flandre - Christophe Laporte: "J'ai pu saisir ma chance au bon moment"

"Cette victoire est incroyable, je suis vraiment heureux de m'être imposé à Waregem", a commenté Christophe Laporte mercredi. "Mon coéquipier Tiesj Benoot était vraiment très fort, il a fait une grande partie du travail dans les montées. Le groupe de chasse a bien collaboré pour revenir sur les échappés. Les attaques ont commencé dans la finale et j'ai pu saisir ma chance au bon moment". Les deux rescapés de l'échappée matinale, Lazkano et Kristoff, ont été repris à 6 kilomètres de l'arrivée et, deux kilomètre plus tard, Laporte plaçait son attaque décisive.

"J'ai gagné Gand-Wevelgem et je m'impose à nouveau trois jours plus tard. C'est dur à réaliser. Mais je dois dire que ma condition est bonne", dit le coureur français de 30 ans qui, malade, avait déclaré forfait à Paris-Nice. "Après ma maladie, j'ai pu bien m'entraîner, bien revenir au niveau, j'ai donc de la fraîcheur et j'en profite. Nous avons aussi une équipe très forte qui nous pousse vers le haut. Nous avons gagné cinq courses pavées depuis le début de saison, nous avons terminé deuxièmes avec Olav Kooij à Bruges-La Panne. Nous nous sommes donc illustrés dans les plus grosses courses du début de saison et les deux plus belles arrivent, le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Il faut essayer de garder le cap, ce ne sera pas facile, mais nous donnerons tout ce que nous pouvons. Trois hommes sont au-dessus du lot, Wout van Aert, Mathieu Van der Poel et Tadej Pogacar. Il faudra donc saisir des opportunités pour essayer de les accompagner et aider Wout au mieux".