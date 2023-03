Tour de Catalogne : vainqueur de la dernière étape, Remco finit en beauté

Cela valait bien une franche accolade entre les deux, quelques mètres après la ligne d’arrivée. “Je suis très content de ma performance globale, dira Evenepoel, qui sera reparti de Barcelone avec des maillots distinctifs : ceux de meilleur jeune et de meilleur grimpeur. L’équipe et moi sommes sur le bon chemin en vue du Giro. On va continuer à se battre jusque-là.”

Ce dimanche, Evenepoel a de nouveau tenté sa chance à 32 bornes de la fin. Seuls Marc Soler et l’inévitable Roglic purent prendre sa roue. Finalement, l’Espagnol laissa les deux titans s’expliquer entre eux. “Quand j’ai vu que Primoz avait répondu à mon attaque, je me suis dit que ce serait très difficile de le distancer. Lorsqu’il roule à son meilleur niveau, il est peut-être le plus fort de tout le peloton. À un moment, il m’a dit qu’il supposait que j’allais de nouveau rouler à bloc jusqu’à l’arrivée. Je lui ai répondu par l’affirmative mais j’ai ajouté que je savais que ce serait très difficile pour moi de le lâcher. Bien sûr, nous sommes concurrents sur le vélo mais je pense que ça marche bien entre nous. OK, il est peut-être un peu plus défensif mais quand il peut assurer le spectacle, il le fait. Si vous regardez bien, les champions collaborent souvent avant de se battre au sprint pour la victoire. Ils savent qu’il y va de leur intérêt commun. Je vous citerai encore l’exemple de van der Poel, van Aert et Pogacar à l’E3. Ils ont fait la différence ensemble. À mon sens, cela crée certaines relations entre nous et je n’ai aucune animosité envers Primoz. Peut-être un peu samedi. Mais pour le reste, nous avons tous les deux intérêt à collaborer. C’est un enseignement en vue du Giro.”

Dans l’optique de son grand rendez-vous du mois de mai, Remco Evenepoel a aussi pu constater qu’il peut battre le Slovène dans un sprint à deux et qu’il peut lui tenir tête en haute montagne.

Tout au long de cette semaine, il a assuré le spectacle. Même samedi, alors que Primoz Roglic espérait pouvoir respirer une journée. Lors d’un sprint intermédiaire, le champion olympique du chrono avait pris une seconde à Remco, qui lui a rendu la pareille un peu plus tard. Jamais rassasié, le phénomène brabançon plaça de nouveau une banderille. Roglic se colla à sa roue mais refusa obstinément de prendre le relais. “Sur le coup, ça m’a un peu énervé mais je ne lui en veux pas. Je comprends sa position. Lui devait défendre son maillot, pas attaquer.” Finalement, les deux hommes ont terminé dans le même temps de Kaden Groves, vainqueur, lui aussi, de sa 2e étape de la semaine.

Roglic, Remco et Pogacar écrasent les courses à étapes

Ce Tour de Catalogne a confirmé un peu plus l’écrasante domination qu’exercent Remco Evenepoel, Primoz Roglic, mais aussi Tadej Pogacar sur les courses à étapes. Depuis l’arrivée du jeune Belge dans le peloton professionnel en 2019, les trois gloutons ont remporté 36 des 62 tours auxquels ils ont pris part. Notre compatriote affiche la belle stat de 11 victoires en 23 participations (soit 48 % de succès). Primoz Roglic fait grimper le pourcentage à 60 (12 sur 20) mais la palme revient à Pogacar avec 68 % de victoires (13 sur 19).

Alors que les trois ogres phagocytent les classements généraux des courses à étapes, Cian Uijtdebroeks a, lui, réussi une très belle performance en finissant 9e de sa première épreuve WorldTour. Cela lui permettra d’aborder en pleine confiance le Tour des Alpes (du 17 au 21 avril).

Pour en revenir à Remco Evenepoel, il va retourner à Tenerife pour effectuer un deuxième stage en altitude sur les pentes du Teide. Il en redescendra pour Liège-Bastogne-Liège (le 23 avril), dont il est, faut-il le rappeler, le vainqueur sortant. Il espère pouvoir y lever les bras avec le maillot arc-en-ciel sur le dos.