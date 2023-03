La 7e et dernière étape du Tour de Catalogne pour Remco Evenepoel: "On mérite cette victoire et c'est bien d'avoir battu Primoz à Barcelone" (vidéo)

guillement



"Oui, je suis très heureux, c'était dur, mais comme j'ai dit ce matin, ça allait être très difficile de revenir sur Primoz dans une étape comme ça. On a montré qu'on était les plus forts encore. Mon équipe a pris ses responsabilités depuis le départ et aujourd'hui aussi. On mérite cette victoire et c'est bien d'avoir battu Primoz à Barcelone", a commenté Remco Evenepoel au micro des organisateurs et qui finit à six secondes du Slovène au classement final, malgré ses attaques dans les montées de Montjuiic jalonnant le parcours dimanche.





"C'est l'un des meilleurs coureurs au monde, il est en grande forme donc je savais que s'il y en avait un qui pouvait me suivre c'était lui. Comme je dis toujours, c'est plus facile de défendre un maillot que d'attaquer pour aller le chercher. C'est une grande victoire pour lui et pour moi, je suis très heureux d'avoir gagné dans une étape comme celle de Barcelone. J'étais venu ici pour être sur le podium du général et gagner des étapes. Je termine 2e à 6 secondes, c'est pour ainsi dire dans le même temps, mais l'un de nous deux devait gagner."

Evenepoel et Primoz en face à face dans un sprint

Distancé de dix secondes au départ de l'étape, Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step), 23 ans, n'a pu effectuer la jonction au chrono remportant cependant sa 40e victoire en carrière en devançant son rival dans un sprint à deux à l'arrivée.

La journée a été rythmée au fil des 135,8 kilomètres et de six montées de la colline de Montjuic (2,7 km à 4,7 %). Les deux hommes ont rapidement été seuls devant pour se jouer la victoire, du jour et du général. Primoz Roglic conservant six secondes d'avance au général pour s'adjuger à 33 ans le 72e succès de sa carrière.

Neuf coureurs avaient pris la poudre d'escampette en début d'étape avec l'Equatorien Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), les Français Guillaume Martin (Cofidis) et Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën), les Britanniques Ethan Hayter (INEOS Grenadiers) et Simon Carr (EF Education-EasyPost), les Espagnols Carlos Verona (Movistar), David de la Cruz (Astana Qazaqstan) et Mikel Bizkarra (Euskaltel-Euskadi) ainsi que l'Ethiopien Tsgabu Grmay (Jayco AlUla). Le groupe comptait une minute d'avance au moment d'aborder les six circuits locaux (7,9km chacun) à un peu moins de 50 km de l'arrivée.

A 34 bornes du but, seul de la Cruz, avec une vingtaine de secondes d'avance sur le peloton, a insisté. Son escapade n'a pas duré longtemps. La bataille a démarré de suite entre les favoris, entre Roglic et Evenepoel essentiellement. Le champion du monde a accéléré à 28km avec le Slovène dans sa roue. Suivi, mais un moment seulement, par l'Espagnol Marc Soler (UAE Emirates) qui a vite décroché, mais a fini troisième.