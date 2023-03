Tour de Catalogne: "Courir contre Evenepoel n'est jamais ennuyant", résume Primoz Roglic

"La fin de l'étape a donné lieu à du spectacle", a expliqué Roglic. "Nous attendions quelque chose de la part de Remco et nous étions prêts quand il a effectivement attaqué. Il reste encore une journée. Remco ne va pas encore céder, donc demain aussi nous devrons viser juste. Dès le départ, il faudra être à fond." Samedi, Roglic a devancé Evenepoel dans le premier sprint intermédiaire. Les places se sont inversées dans le second sprint. En conséquence, l'écart entre les deux hommes reste de 10 secondes en faveur du Slovène avant la dernière étape, qui proposera six ascensions du célèbre Montjuïc (2,5 km à 4,6 pour cent avec des passages à 19 pour cent).

