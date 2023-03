Quel grimpeur supplémentaire aux côtés de Remco Evenepoel au Tour de France 2024 ?

La Vuelta en 2022 et le Giro cette année. Avant le Tour de France l’an prochain. Tels sont les desseins de l’équipe Soudal Quick-Step et de son patron, Patrick Lefevere, pour Remco Evenepoel. Afin que le Wolfpack puisse rivaliser avec les armadas Jumbo-Visma, UAE Team Emirates et Ineos Grenadiers à l’été 2024 sur les routes de l’Hexagone, le manager roularien veut encore renforcer son équipe autour du champion du monde.