Wout van Aert avant sa semaine flandrienne : “Je ne suis pas stressé”

Ce vendredi, il va lancer son menu, plus sélectif qu’à l’accoutumée, par le GP de l’E3 qu’il avait gagné il y a douze mois. “Je me souviens très bien de l’édition 2022 et c’est clair que j’en garde un très bon souvenir, lance en souriant le chef de file de Jumbo-Visma. C’était bien. Je n’ai pas souvent pris le départ de cette course mais je l’aime assez bien car il y a peu de temps morts. Et si le vent souffle dans le dos lors de la première partie, ce sera sans doute encore plus nerveux.”

Et lui, dans quel état d’esprit est-il ? Il y a un an, après s’être imposé à Harelbeke, il avait dû observer une certaine période en dehors du peloton. Ayant contracté le Covid, il avait, en effet, été privé du Tour des Flandres et n’avait pas retrouvé son meilleur niveau pour Paris-Roubaix. “Si cette mésaventure me trotte encore dans la tête ? Non, plus du tout. C’est dommage que ce soit arrivé mais cela appartient au passé. Moi, je regarde devant moi.”

Et le vainqueur de Milan-Sanremo 2020 sait que l’on attend beaucoup de lui au Ronde et, sept jours plus tard, dans l’Enfer du Nord. “C’est un compliment que les gens estiment que je dois gagner le Tour des Flandres ou Paris-Roubaix. Mais cela n’augmente en rien la pression que je me mets. Je ne suis pas stressé. Je suis persuadé que je serai encore plusieurs fois au départ du Ronde avec mes meilleures jambes et que cela finira bien par me sourire.”

Chez Jumbo-Visma, on a en tout cas pleinement confiance en lui.