Remco Evenepoel s’impose cette fois au sprint devant Roglic lors de la troisième étape du Tour de Catalogne (vidéo)

Comme lors des deux premières étapes de ce Tour de Catalogne, Remco Evenepoel et Primoz Roglic se sont montrés à leur avantage en roulant offensivement. Et si lors de la première étape, Roglic s’était imposé, et si dans la seconde, Ciccone a surpris les deux protagonistes, ici, Remco Evenepoel n’a laissé aucune chance à son adversaire de chez Jumbo.