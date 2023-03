Tour de Catalogne: la revanche entre Evenepoel et Roglic à plus de 2.000 mètres d’altitude? (direct)

Primoz Roglic a remporté la première manche face à Remco Evenepoel à Sant Feliu de Guixols en le dominant de justesse dans un sprint de costauds. Mais notre compatriote n’a pas dit son dernier mot et pourrait déjà prendre sa revanche ce mardi vers Vallter au terme d’une étape longue de 165 kilomètres et d’une montée finale de plus de 15 kilomètres.