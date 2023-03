Quiz : testez vos connaissances sur Milan-Sanremo

Il y aura du spectacle ce samedi entre Milan et San Remo. De nombreux favoris sont attendus et côté belge, on espère une grosse performance de Wout Van Aert. Le premier Monument de la saison, véritable marathon pour les coureurs, laisse toutefois souvent la place aux surprises et ne récompense pas toujours le plus fort, comme l’affirmait Mathieu van der Poel dans nos colonnes ce vendredi.