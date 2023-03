Arnaud De Lie avant Milan-Sanremo: "Je serai là pour apprendre mais il serait dommage d'y être sans ambition"

"Je suis là pour apprendre, certes, mais ce serait dommage d'y être sans ambition. Il faudra être placé au bon moment et si les jambes sont bonnes, tenter sa chance", a commenté De Lie vendredi dans le cadre d'une conférence en ligne. "J'ai réalisé un Paris-Nice un peu moins bon qu'espéré. Je n'étais pas dans la condition que je voulais mais je sens que je reviens bien. Milan-Sanremo, ce sera donc un peu un quitte ou double. J'ai de l'ambition, certes, mais pas comme pour le week-end d'ouverture où je voulais clairement jouer la gagne."

La course italienne sera une découverte pour le coureur de 21 ans. "Il y a beaucoup de choses à apprendre dans une course comme Milan-Sanremo. Il y a la distance qui est importante, même si la finale est le moment clé avec le Poggio. C'est, par ailleurs, le premier Monument de ma carrière et, là aussi, je dois apprendre."

Commentant la distance de Milan-Sanremo, Arnaud De Lie n'annonce aucune crainte. "J'ai déjà deux courses de 260 kilomètres à mon actif, Plouay et Gand-Wevelgem, et je n'étais pas "cramé" à la fin. De toute façon, il faudra de bonnes jambes pour réussir à Sanremo, et surtout être bien placé dans les moments stratégiques. On sait que le passage des Capi, de la Cipressa et, surtout, du Poggio, seront déterminants. En début de course, je serai protégé par Jacopo Guarnieri, Caleb Ewan le sera par Jarrad Drizner. Nous avons une stratégie d'équipe pour après les Capi, mais elle reste secrète."

Un sprint massif est très peu probable à Sanremo, selon Arnaud De Lie. "On n'a jamais 150 coureurs à l'arrivée. La parole est aux finisseurs. Nous avons la chance d'être deux avec Caleb. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a bien d'autres équipes avec de bons finisseurs, je pense, par exemple, à Mohoric et à Stuyven (vainqueurs en 2022 et 2021, ndlr). Si un Pogacar, ou d'autres, partent au moment clé, il faudra voir comment je serai. Si j'ai les jambes, tout sera possible. Mais, dans pareille course, il y a beaucoup de scénarios qui peuvent être envisagés."

Arnaud De Lie avait commencé sa saison victorieusement en s'imposant à la Classique de la Communauté de Valence. Il avait ensuite remporté la première et la troisième étapes de l'Étoile de Bessèges. Il s'était également classé deuxième de Classique d'Almeria et du Circuit Het Nieuwsblad. Il avait abandonné à Paris-Nice avant le départ de la septième étape.