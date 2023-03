Deuxième l'an dernier, Lotte Kopecky avait tenu à être au départ malgré le décès dimanche de son frère aîné Seppe, 29 ans, avec qui elle entretenait une relation très étroite. Elle ne devait pas participer dans un premier temps à cette épreuve. Après sa victoire dans le Circuit Het Nieuwsblad fin février et sa deuxième place aux Strade Bianche le 4 mars, elle avait prévu une pause jusqu'à Gand-Wevelgem le 26 mars.

Mercredi, pour sa 23e victoire en carrière, Lotte Kopecky, 27 ans, s'est imposée en solo après avoir animé déjà largement la course. La Néerlandaise Lorena Wiebes (SD Worx), victorieuse l'an dernier et en 2019, a réglé le sprint du peloton pour la deuxième place. L'Italienne Eleonora Gasparrini (UAE Team ADQ), 3e, complète le podium.

🚴🇧🇪 | Een zeer bijzondere zege voor Kopecky, eentje die veel emotie losmaakt. Ze was na het verlies van haar broer duidelijk op een missie en krijgt het voor elkaar! 🙏🙌 #NokereKoerse



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/bIKKDNcBDh — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) March 15, 2023

La course a été animée par plusieurs tentatives d'échappées en début de course. Lotte Kopecky, très active en tête, s'était déjà portée à l'avant avec la Britannique Anna Henderson (Jumbo-Visma). Le duo s'était présenté dans la première montée du Nokereberg avec 25 secondes d'avance sur le peloton, alors qu'il restait un peu plus de cinquante kilomètres à parcourir autour de Nokere. Les deux coureuses ont été réintégrées au peloton ensuite. L'équipe SD Worx de Kopecky a alors pris la course en mains pour créer un groupe d'une quarantaine d'unités en tête.

guillement Cela n'avait pas de sens de me laisser aller. Je voulais donc faire le mieux que je pouvais aujourd'hui et je suis contente que ça a fonctionné.

Plusieurs mouvements se sont produits dans les circuits locaux, dont celui de la Française Aude Biannic (Movistar) qui s'était isolée en tête à vingt kilomètres de l'arrivée. Lotte Kopecky a placé une nouvelle accélération à dix kilomètres du but pour revenir sur Biannic avec l'Italienne Eleonora Gasparrini.

La Belge a effectué la plupart du travail en tête dans les derniers kilomètres, jusqu'à distancer au train Biannic et Gasparrini à six bornes de la ligne. Troisième en 2019, lors de la première édition, quatrième en 2021 et deuxième en 2022, Lotte Kopecky s'est imposée mercredi sans démonstration ou geste de victoire.

Très digne, Kopecky, 27 ans, a commenté brièvement sa course au micro des organisateurs et ne pouvait masquer son émotion. "La décision de prendre le départ était déjà prise la semaine dernière et je voulais quand même courir aujourd'hui. L'objectif était de gagner. Je n'ai pas pensé à grand-chose en fait. Ce n'était pas une journée facile, cela n'avait pas de sens de me laisser aller. Je voulais donc faire le mieux que je pouvais aujourd'hui et je suis contente que ça a fonctionné. J'avais les jambes pour deux aujourd'hui. Le début de saison est bon, cela marque bien avec l'équipe, on est encore un et deux aujourd'hui, c'est bien."