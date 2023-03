Vainqueur des Strade Bianche, Pidcock, 23 ans, espérait un beau résultat dans le premier Monument de la saison. "Après avoir présenté des symptômes d'une commotion moyenne, Tom doit observer une période de repos suivant les protocoles en place", explique le communiqué d'INEOS Grenadiers.

"C'est une déception pour le coureur et l'équipe", a concédé Rod Ellingworth, le patron d'INEOS. "On a vu qu'il était en forme aux Strade Bianche et je savais combien il comptait faire bonne figure à Milan-Sanremo. Mais la santé de notre coureur est la priorité et il suivra les avis des médecins pour être sûr d'être à 100% pour sa campagne des classiques".