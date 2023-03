Milan - Sanremo: et si la descente du Poggio était plus importante que sa montée?

Si la légende du sport cycliste préfère bien plus mythifier les ascensions que les descentes, l’histoire récente de Milan-Sanremo tend pourtant à prouver le rôle clé des trois kilomètres qui ramènent les coureurs sur le Corso Cavallotti, aux bords de la Mer Ligure. Et si la descente du Poggio était devenue plus importante que sa montée ?

L’Australien Simon Clarke (36) de chez Israël-Premier Tech est un interlocuteur de choix pour décrypter cet étroit serpentin d’asphalte puisqu’il détient sur la plateforme Strava le meilleur temps de ce segment. "Pour une seconde de mieux que Vincenzo Nibali (NdlR : 3:11 contre 3:12 à l’Italien), ce qui constitue une belle référence !, rigole-t-il. J’ai réalisé ce chrono sur l’édition 2021 de la Primavera, quand j’évoluais alors chez Qhubeka. Avec mon leader Giacomo Nizzolo, nous avions basculé au sommet du Poggio dans un second groupe mais je pensais la jonction sur la tête de course encore possible et j’ai donc fait la descente à bloc pour espérer le ramener. On sait ce que cette course peut représenter pour un sprinter italien (rires)…"

Une descente technique et athlétique plus que rapide

"Ma vitesse moyenne sur les 3 kilomètres de la descente était, cette année-là, de 56,7km/h avec une pointe à 80,3 km/h. Ce n’est pas énorme et cela traduit plutôt bien la dimension très technique de ce tronçon. Il n’y a que quatre virages où il faut vraiment freiner fort, sur le reste des courbes on est davantage dans le contrôle de son allure. C’est précisément sur ce genre de terrain qu’il est possible d’opérer de réelles différences car descendre plein pot en ligne droite, tout le monde sait faire (rires). On entre dans plusieurs virages sans en voir la sortie et il est donc essentiel de bien avoir chaque trajectoire en tête. Dans la foulée des courbes les plus lentes, il faut relancer très fort, à la manière d’un mini-sprint, et ensuite emmener du braquet dans une descente athlétique sur laquelle il est nécessaire de pédaler en de nombreux endroits. En 2021, j’y avais ainsi développé un petit peu plus de 300 watts de moyenne. Dans une descente, je peux vous assurer que c’est beaucoup (rires)…"

Une reconnaissance essentielle

"Je n’habite pas à Monaco comme de nombreux autres coureurs du peloton pro et négocie donc moins souvent qu’eux la descente du Poggio mais j’ai pour habitude de reconnaître la finale de la Primavera le mercredi ou le jeudi avant la course, au départ d’Imperia. J’avale les 60 derniers kilomètres mais je répète toujours deux fois la Cipressa et le Poggio. Pas par intérêt pour la montée mais bien pour visualiser les descentes. Comme je vous le disais, celle du Poggio comprend plusieurs virages en aveugle qu’il faut bien avoir en tête. J’ai la chance d’avoir une bonne mémoire visuelle. Si je ferme les yeux quelques heures avant le départ, je suis ainsi capable de détailler chaque mètre ou presque de cette partie de la course."

Une technique de freinage inspirée du MotoGP

"On a parfois tendance à croire que c’est le coureur qui freine le plus tard avant un virage qui ira le plus vite, mais c’est presque tout l’inverse. La clé, c’est de rentrer dans la courbe avec la bonne vitesse pour ne plus devoir ensuite corriger celle-ci. Si on doit actionner ses leviers quand on tourne, on perd très vite son allure mais aussi sa trajectoire. Il faut donc tenter de piloter son vélo à la manière d’un pilote de MotoGP, en virant au bon tempo et en tendant au mieux ses trajectoires. Est-il nécessaire de mettre son cerveau sur off durant trois minutes ? Non, bien au contraire, il faut être extrêmement concentré et précis dans ce que l’on fait ! Je ne me suis jamais vraiment senti en danger dans la descente du Poggio, même si le virage où Rebellin était tombé en 2007 est très piégeux car il ressemble dans ses premiers mètres aux trois courbes qui le précèdent mais doit être négocié moins vite sous peine d’une très lourde sanction… Je frissonne davantage lorsque je n’ai d’autre choix que de suivre l’allure d’un groupe auquel j’appartiens sur un tronçon que je découvre. Je n’ai pas de passé en sport mécanique mais pense avoir été bien écolé dans le travail de mes capacités en descente. Lorsque j’avais 15 et 16 ans, nous effectuions souvent des stages en montagne avec l’Institut national du sport australien au cours desquels plusieurs pros comme Baden Cooke nous accompagnaient. On tentait de prendre leur sillage dans les descentes de cols. Aujourd’hui, je considère Mohoric comme le meilleur descendeur du peloton. Il est tellement à l’aise qu’il lui arrive de faire des différences sans vraiment le vouloir (rires)… Pidcock excelle lui aussi dans l’exercice mais les autres coureurs issus du cyclo-cross, comme van Aert et Van der Poel, détiennent eux aussi un très bon feeling."