"La course de la mort" Florian Sénéchal dézingue Paris-Nice après avoir vu une voiture rouler à contresens du peloton dans une descente (vidéo)

Sénéchal remonté

Le champion de France sur route Florian Sénéchal était remonté à l’issue de la course et on peut le comprendre. En pleine descente, alors que le peloton tentait de revenir sur les hommes en tête, une voiture a fait irruption à contresens. De quoi énerver le coureur de chez Quick Step. et l’obligeant à tweeter : "La course de la mort" sur ces réseaux sociaux.