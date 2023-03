Le plan des Jumbo-Visma était de jouer la gagne pour Wout van Aert, c'est finalement son équipier, le Slovène Primoz Roglic qui a remporté cette 4e étape de Tirreno-Adriatico.

"J'ai essayé de défendre ma position dans l'équipe", a expliqué Wout van Aert à la presse belge dont les propos sont rapportés par Sporza. "Tom (Pidcock) est tombé. Quand j'ai cru l'avoir dépassé, j'ai senti quelqu'un s'accrocher à moi et j'ai été entraîné au sol. J'essayais de me placer, c'est le genre de choses qui arrivent. Je pense que ça va. Je n'ai pas vraiment mal. Je suis bien éraflé, mais je pense que c'est bon. Ce n'est pas mon habitude de tomber, mais tu vois que ça peut arriver très vite. J'étais assez content jusqu'à ma chute, même si le plus dur devait encore venir. Et cela met vraiment du baume au coeur de voir que Primoz gagne."

"Moi ça va", a confié Tom Pidcock sur le site de Cyclingnews après l'étape. "Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. Wout a dit que c'était de sa faute et il s'est excusé. C'est juste un incident de course", a relativisé le Britannique. "J'essayais de me placer dans le peloton avec mon équipe et je me suis retrouvé au sol. Cela va être assez douloureux cette nuit, mais ça va."

Wout van Aert pointe à près de dix minutes du nouveau leader l'Allemand Lennard Kämna (BORA - hansgrohe).