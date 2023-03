Tirreno-Adriatico: Roglic s'impose devant Alaphilippe, chute pour van Aert et Pidcock (VIDEO)

La quatrième étape de Tirreno-Adriatico fut bien plus difficile que prévu, avec un circuit final abordé à vive allure par les coureurs. De quoi mettre en difficulté van der Poel, Girmay et même Pidcock. S'ils ont pu réintégrer le peloton avant la toute dernière ascension, le Britannique est tombé avec Wout van Aert à cinq kilomètres du but.