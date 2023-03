Olav Kooij remporte la 5e étape de Paris-Nice au sprint, Tim Merlier sur le podium

Olav Kooij a remporté la 5e étape de Paris-Nice entre Saint-Symphorien-sur-Coise et Saint-Paul-Trois-Châteaux pour ce qui était l'étape la plus longue de cette 81 édition de la Course au Soleil (212,4km). Le Néerlandais était le plus fort au sprint au terme d'une étaepe légèrement vallonnée mais surtout marquée par le fort vent de face qui a ralenti les coureurs et freiné les initiatives des audacieux. Il s'agit du premier succès du coureur néerlandais de 21 ans au niveau WorldTour.