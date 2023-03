Tirreno-Adriatico: les cadors du peloton sont allés au charbon et Fabio Jakobsen s’est imposé

Les ténors se sont montrés à l’avant du peloton, ce mardi, sur la seconde journée de Tirreno-Adriatico, lors de la 2e étape de la Course des Deux Mers. Pas pour y faire la guerre, cependant. Wout van Aert et Julian Alaphilippe ont œuvré ensemble en fin de course pour contrôler le peloton. De solides efforts effectués en vue de travailler la condition, que le Belge et le Français veulent voir s’améliorer ces prochaines semaines en vue des grandes classiques du printemps.