Paris-Nicie: Jonas Vingegaard espérait "gagner un peu plus de temps"

Les coureurs de la formation de Jonathan Vaughters se sont consolés avec le maillot jaune, décroché, pour une seconde aussi par ce diable de Magnus Cort Nielsen. Le moustachu prive ainsi Nathan Van Hooydonck d’un bonheur éphémère. "Ça ne m’a pas plu, avouait d’ailleurs Mathieu Heijboer, le directeur sportif de la formation néerlandaise. Si les temps avaient été pris sur le quatrième homme, nous aurions gagné plus largement."

Une constatation que Vingegaard partageait : "On espérait gagner un peu plus de temps, mais on fera avec."

Comment ne pas considérer comme une petite victoire les 4 secondes concédées par Simon Yates, les 14 par David Gaudu, ou les 23 par Tadej Pogacar. Grâce aux 12 secondes de bonifications conquises les deux premiers jours, le Slovène pointe à 11 secondes de Vingegaard au classement général, 5e à 3 secondes de Cort Nielsen