Thomas Pidcock, victorieux aux Strade Bianche : “Ma première partie de saison est déjà réussie”

Son choix était donc le bon et contraste avec celui de Mathieu van der Poel, sacré dans les labourés début février, mais en manque de jambes, samedi en Toscane. “Je l’ai vu venir. J’ai senti que je n’étais pas encore apte à me mêler à la bagarre pour la gagne”, reconnaîtra le Néerlandais. Comme Julian Alaphilippe a perdu pied dès le terrible Monte Sante Marie, le Britannique de 23 ans s’est chargé d’assurer le spectacle.

Le Britannique de 23 ans a volé sur les chemins blancs de Toscane. ©FerrariFabio

Et maintenant, Tirreno-Adriatico !

Il a d’abord suivi un mouvement entrepris par le malheureux Bettiol, qui chutera lourdement un peu plus tard, avant de revenir sur Byström et De Marchi, les fuyards de la première heure. Il eut l’intelligence de les garder avec lui durant 15 kilomètres avant de les lâcher. Parti seul pour un numéro qu’il affectionne, il put profiter de la mésentente qui régna au sein du groupe de poursuivants pour savourer son triomphe dans les ruelles siennoises menant à la piazza del Campo, qu’il a sans doute trouvée encore plus majestueuse que d’habitude.

”Je suis parti presque sans le vouloir, riait le coureur d’Ineos après la course. J’ai accéléré parce que je me sentais bien. J’ai juste voulu durcir la course. Quand je me suis retrouvé seul devant, je me suis demandé si je n’avais pas attaqué trop tôt. Ce, d’autant plus que les poursuivants revenaient parfois tout près de moi. Mais j’ai continué… et voilà. Je tiens cette fabuleuse victoire. Je veux gagner les plus grandes classiques et ceci en est une. J’espère pouvoir encore lever les bras cette année dans d’autres courses prestigieuses, mais si je n’y arrive pas, ce ne sera pas grave parce que ma première partie de saison est déjà réussie.”

Il va pouvoir attaquer Tirreno-Adriatico le moral gonflé à bloc. Avant, qui sait, de faire parler ses exceptionnelles qualités de descendeur dans le final de Milan-Sanremo ?