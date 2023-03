Strade Bianche : les Jumbo-Visma peuvent aussi se louper

Valter fait son mea culpa

Il avait les jambes mais, pour une fois, l’entente au sein d’une équipe Jumbo-Visma qui avait écrasé le week-end d’ouverture en Belgique ne fut pas optimale. Pourtant, en étant dans le groupe lancé à la poursuite du vainqueur Pidcock avec son équipier Attila Valter (qui se classera 5e), Benoot avait tout pour mener à bien sa chasse. Mais voilà, les deux larrons n’ont pas toujours été sur la même longueur d’onde. Notre compatriote manifesta d’ailleurs à plusieurs reprises son énervement. À commencer quand le Hongrois ramena du monde dans sa roue alors que Benoot avait placé une attaque judicieuse que seuls Madouas et un Rui Costa revenu de nulle part depuis le début de la saison avaient pu anticiper. “J’aurais dû plus travailler pour mon leader, reconnut après coup l’intrépide Hongrois. Bien sûr, on avait reçu des instructions de la voiture, mais une telle course, ce n’est pas un jeu de Playstation.”

Après une explication avec son jeune équipier, Benoot s’est montré beau perdant. “Je suis déçu, mais j’ai aussi commis des erreurs.” L’armada des Jumbo-Visma peut, donc, également connaître des ratés.