Strade Bianche : Mathieu van der Poel est prêt à défier l’ogre jaune et noir

Sans ces deux gros calibres, l’étiquette du favori revient presque naturellement à Mathieu van der Poel. Le Néerlandais au talent protéiforme lancera sa saison sur route en Toscane. “Il y a eu un peu de frustration de ne pas avoir pu porter le maillot de champion du monde de cyclo-cross en compétition, mais je l’avais décidé comme ça, confie le leader d’une équipe Alpecin-Deceuninck qui n’a pas encore gagné en 2023. Après les Mondiaux, il était grand temps pour moi d’entamer ma préparation pour la saison sur route. J’ai pu la mener comme je le voulais, même si j’aurais bien voulu qu’elle soit un peu plus longue. Je suis prêt à me mêler à la lutte pour la gagne même si j’aurai besoin de quelques courses pour atteindre le top de ma forme. Démarrer mon programme par les Strade Bianche ne constitue pas un problème pour moi. Au contraire, ça m’excite. Car cette une course est unique dans sa configuration. Elle est très difficile. Et pas seulement pour ses secteurs de chemins empierrés. J’espère avoir les jambes pour briller. Mais si ce n’est pas le cas, je ne céderai pas à la panique.”

guillement “Julian devrait pouvoir peser sur la course.”

Ses rivaux espèrent qu’il ne sera pas dans un tout grand jour. Sans quoi, le Batave pourrait être capable d’écraser une concurrence qui compte lui mener la vie dure. À commencer par Julian Alaphilippe. Vainqueur de l’Ardèche Classic il y a une semaine, l’ancien double champion du monde est en forme ascendante. “Surtout, je le sens de nouveau très concerné et plein d’envie, se réjouit Patrick Lefevere. Depuis novembre, il montre un investissement exemplaire. Cela s’est déjà traduit par une victoire. Je pense qu’il pourra peser sur la course samedi.” Ce qui serait une très bonne chose pour un Wolfpack inexistant lors des trois premières classiques belges. “On reste sur trois courses désastreuses où nous avons cassé cinq vélos. Les gars sont en manque de confiance. C’est pour leur remonter le moral que je suis ici et que j’irai lundi à Tirreno-Adriatico”, conclut le dirigeant roularien qui sait que les blocs UAE Team Emirates et, surtout, Jumbo-Visma sont très costauds.

En l’absence de van Aert, Tiesj Benoot aura un statut de leader. Vainqueur sur les routes blanches en 2018, il est en très grande forme, comme l’a démontré son succès à Kuurne-Bruxelles-Kuurne. Tim Wellens semble, lui aussi, plus fort que jamais. Il campe également un candidat crédible aux premières places, samedi. “C’est une course magnifique que j’aborde avec beaucoup d’impatience, dit le Limbourgeois. La condition est là, c’est indéniable.”

Le spectacle devrait être au rendez-vous. Même sans van Aert et Pogacar.

Les principaux engagés

Alpecin-Deceuninck : M. van der Poel (P-B)

AG2R Citroën : G. Van Avermaet

Astana : A. Lutsenko (Kaz)

Bahrain-Victorious : P. Bilbao (Esp), M. Mohoric (Sln)

Bora-Hansgrohe : A. Vlasov (Rus)

EF Education-EasyPost : A. Bettiol (Ita)

Groupama-FDJ : T. Pinot (Fra), V. Madouas (Fra)

Ineos Grenadiers : T. Pidcock (G-B), M. Kwiatkowski (Pol), C. Rodriguez (Esp), M. Sheffield (USA)

Intermarché – Circus – Wanty : Rui Costa (Por), L. Rota (Ita)

Israël-Premier Tech : S. Clarke (Aus)

Jumbo-Visma : T. Benoot, A. Valter (Hon)

Lotto Dstny : A. Kron (Dan), S. Moniquet, M. Van Gils

Movistar : A. Aranburu (Esp)

Soudal Quick-Step : J. Alaphilippe (Fra), M. Vansevenant

Team Arkéa Samsic : W. Barguil (Fra)

TotalEnergies : P. Sagan (Svq)

Trek-Segafredo : E. Theuns, Q. Simmons (USA)

UAE Team Emirates : T. Wellens, B. McNulty (USA), D. Ulissi (Ita)

Les dix derniers vainqueurs

2022 : Pogacar. 2021 : van der Poel. 2020 : van Aert. 2019 : Alaphilippe. 2018 : Benoot. 2017 : Kwiatkowski. 2016 : Cancellara. 2015 : Stybar. 2014 : Kwiatkowski. 2013 : Moser

Roglic avec van Aert à Tirreno

L’équipe Jumbo-Visma a dévoilé ce vendredi sa sélection pour Tirreno-Adriatico (du 6 au 12 mars). Wout van Aert en fait bien partie, tout comme Primoz Roglic, qui n’était, initialement, pas prévu. “Primoz a travaillé dur cet hiver. Il est prêt, mais nous ne lui mettrons aucune pression”, précise le directeur sportif Merijn Zeeman. Le Slovène n’a pu faire de course depuis qu’il a chuté à la Vuelta, en septembre dernier.