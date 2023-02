Cinq hommes - Gilles De Wilde (Flanders - Baloise), les Polonais Stanis?aw Aniolkowski (Human Powered Health) et Kamil Malecki (Q36.5), le Norvégien Tord Gudmestad (Uno-X) et le Canadien Philippe Jabob (Ecoflo Chronos) - ont montré leur maillot durant la journée avant d'être repris à 60 bornes de l'arrivée.

A 32 bornes de l'arrivée, six coureurs belges, - Victor Campenaerts (Lotto-Dstny), Jarne Van de Paar (Lotto-Dstny), Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), Jenthe Biermans (Arkéa-Samsic), Stan Dewulf (AG2R-Citroën) et Dries De Bondt (Alpecin-Deceuninck) - sont sortis du peloton. Van de Paar lâchait prise à la suite d'une accélération à 13 km du but. Les cinq leaders restant étaient repris par le peloton à 4 km de l'arrivée.

Alors que De Bondt et Kasper Asgreen chutaient dans le dernier kilomètre, Milan Menten se montrait le plus rapide et décrochait à 26 ans le second succès de sa carrière après une étape du Tour de Croatie en 2021. C'est sa première victoire sous le maillot de Lotto Dstny.

Le Limbourgeois succède au palmarès du "Samyn", qui constitue la première des dix épreuves de la Lotto Cycling Cup, à l'Italien Matteo Trentin.