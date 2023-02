Julian Alaphilippe a tourné la page: "Ce succès constitue un immense soulagement"

En d’autres temps, ça n’aurait rien eu d’extraordinaire mais, aujourd’hui, ce succès veut dire beaucoup. D’abord parce que le Français n’avait plus gagné depuis huit mois lorsqu’il avait enlevé la 1re étape du Tour de Wallonie. Ensuite parce qu’en s’imposant samedi, l’Auvergnat de 30 ans a tourné pour de bon la page d’une longue période compliquée marquée par des galères physiques, des souffrances morales et les critiques acerbes de Patrick Lefevere. Dans nos colonnes, le patron de Soudal Quick-Step avait, en effet, eu des mots durs au sujet du Montluçonnais. “Il a un salaire de champion mais il doit confirmer qu’il en est toujours un”, avait lancé le Roularien.

Touché mais pas abattu, Alaphilippe a remis l’ouvrage sur le métier. Auteur d’une rentrée correcte au Challenge de Majorque avec, notamment, une 9e place lors du Trophée Calvia, il a, ensuite, effectué un stage de trois semaines à Calpe, en Espagne. Des efforts bien sentis qui lui ont, donc, permis de décrocher la 40e victoire de sa carrière. “Ce succès constitue un immense soulagement, a-t-il confié à nos confrères de L’Équipe. J’ai fait beaucoup de sacrifices et la récompense est au bout. C’est aussi une victoire qui me rassure. Ça fait vraiment du bien de commencer comme ça. Comme il y avait longtemps que je n’avais plus gagné, le plaisir est énorme.” Un plaisir qui, il l’avait répété il y a peu, fut totalement absent durant une année. “Je n’ai connu aucun moment de bonheur sur le vélo en 2022.” Alaphilippe a bel et bien retrouvé le sourire. Et ce n’est pas le succès d’Anthony Perez (Cofidis) ce dimanche à la Drôme Classic qui le lui a enlevé.