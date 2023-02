Lotte Kopecky première Belge à s'imposer au Circuit Het Nieuwsblad

Six concurrentes ont lancé une première attaque dès le début de course. Cette offensive a été reprise après une vingtaine de kilomètres à l'avant. Le peloton était toujours groupé à la mi-course. Longtemps, ensuite, le peloton féminin est resté groupé.

Une vingtaine de coureuses ont accéléré dans le Molenberg, dont la tenante du titre néerlandaise Annemiek Van Vleuten, ses compatriotes Lorena Wiebes et Demi Vollering, Lotte Kopecky, les Italiennes Elisa Longo Borghini et Elisa Balsamo. Les attaquantes ont été récupérées dans le Vossenhhole.

La Cubaine Arlenis Sierra (Movistar) a, à son tour, placé une attaque à 26 kilomètres de l'arrivée. Lotte Kopecky est revenue sur la leader après avoir assuré le tempo des poursuivantes dans le Mur de Grammont. La Belge s'est ensuite isolée à l'avant dans le Bosberg. Kopecky a rapidement creusé un écart d'une quarantaine de sur ses poursuivantes à dix kilomètres de l'arrivée.

Comme Dylan van Baarle, chez les hommes, Kopecky a tenu bon en tête, face au vent et aux incessantes relances du groupe de chasse, pour remporter en solitaire son premier Circuit Het Nieuwsblad, où elle s'était classée 4e en 2021. La lauréate des Strade Bianche et du Tour des Flandres en 2022, première Belge au palmarès du Circuit Het Nieuwsblad féminin, a devancé samedi à Ninove la Néerlandaise Lorena Wiebes (SD Worx) et l'Italienne Marta Bastianelli (UAE).