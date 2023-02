Circuit Het Nieuwsblad : l’année de Tim Wellens ?

Ce samedi, il prendra le départ du Circuit Het Nieuwsblad avec gourmandise. Et la conviction de pouvoir s’illustrer lors d’une course qu’il affectionne, mais où il n’a pu briller qu’une fois (3e en 2019) depuis qu’il l’a découverte en 2018. Il s’y alignera avec le statut affirmé de leader au sein de l’une des plus grosses cylindrées du peloton. Ce qui lui confère une grande confiance en lui tout en augmentant la pression sur ses épaules. “C’est vraiment la première fois qu’on attend quelque chose de moi sur cette classique, dit-il. J’arrive avec ambition et l’espoir de me mêler à la lutte pour la gagne.”

guillement "Arnaud De Lie est le grand favori."

Il s’appuie, donc, sur son bon début de saison pour croire en ses chances. “Je sais que je m’inscris parmi les candidats à la victoire. C’est une bonne chose pour moi. Et j’ai le sentiment que je ne vais pas me louper, ose-t-il avec assurance. Je veux confirmer.” Il sait très bien que les jambes, aussi bonnes soient-elles, ne constituent pas un argument infaillible vers le succès. “Pour briller sur les classiques flamandes, il faut aussi de la chance. Puis il est fondamental de sentir la course.”

Enfin, il y a la concurrence à gérer. Et, cette année, elle semble très relevée, même si pour Wellens, un nom se dégage parmi les nombreux prétendants. “Même s’il découvre cette course, Arnaud De Lie en est le grand favori”, pense-t-il.

Quel que soit le verdict, les deux hommes se retrouveront dès le lendemain, à Kuurne-Bruxelles-Kuurne.