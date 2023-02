Arnaud De Lie après sa 2e place au Nieuwsblad : “Demain à Kuurne ? J’irai pour gagner, tout simplement !”

Quelques minutes après avoir fini deuxième de son premier Circuit Het Nieuwsblad, Arnaud De Lie s’était déjà projeté vers Kuurne-Bruxelles-Kuurne où l’Ardennais aura une belle occasion de prendre sa revanche.

Pourtant, le coureur de Lotto-Dstny n’avait pas été épargné puisqu’à cinquante kilomètres de l’arrivée, peu après l’ascension du Wolvernberg, il avait pris trop vite un virage et chuté, s’écorchant le genou droit.

”C’est de ma faute, j’ai pris trop large et un peu vite ce virage, j’ai recoupé et je suis tombé, la course était très nerveuse à ce moment”, avouait-il. “Mais ça va, je n’ai presque rien, je serai prêt demain (ce dimanche). C’est le même genou sur lequel j’étais tombé aux Quatre jours de Dunkerque et à Paris-Tours alors la peau est fragile…“

Dès la difficulté suivante, le Molenberg, le Belge était rentré dans le premier groupe et c’est dans les premiers qu’il franchit cette côte qui lance la finale de la classique d’ouverture.

”Je me sentais bien, au sommet, j’étais dans les dix premiers, je me suis dit : je suis dans un super-jour”, souriait-il. “Jusqu’au pied du Mur de Grammont, tout avait été parfait, malgré ma chute qui ne m’a pas trop coûté car l’équipe m’a bien soutenu, Frederik (Frison) et Brent (Van Moer) m’ont bien encadré. Surtout, je ne m’étais pas affolé. Je suis resté super calme. J’ai bien utilisé mes équipiers. C’est plus mentalement que physiquement que cela se joue dans ces cas-là.”

En répondant présent dans tous les moments importants de la course et en montant encore sur le podium, le Wallon a tenu à la perfection son rôle de candidat à la victoire.

”Dylan van Baarle était dans un jour exceptionnel”, remarquait De Lie. “Mais, j’étais aussi dans un jour exceptionnel, j’étais super fort sur le Mur. Après, j’ai fait de mon mieux. Avec Tim (Wellens, son ancien équipier) et Mohoric. Je dois remercier Tim, c’est grâce à lui que je suis deuxième. Finir sur le podium entre deux coureurs de Jumbo, la meilleure équipe des deux dernières saisons, ce n’est pas mal.”

Pour le Taureau de Lescheret, c’est une nouvelle confirmation de sa forme actuelle et de ses capacités.

”Je suis content de ma condition”, disait-il. “Les années précédentes, je regardais la course à la télévision et aujourd’hui, je finis deuxième, l’évolution est fantastique. Je ne réalise pas vraiment ma prestation. Deuxième, c’est près et loin de la victoire car van Baarle était au-dessus du lot, mais c’est aussi mon premier podium en WorldTour. On a aussi vu une super équipe (Lotto-Dstny) aujourd’hui. C’est super pour la suite.”