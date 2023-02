Remco Evenepoel reste prudent à l'UAE Tour: "Cette course pourrait se jouer sur de très petits écarts"

"Nous étions bien dans les 20 km, c'était bien pour nous, surtout quand Plapp a été provisoirement lâché. Le reste de l'étape était assez facile mais cela montre qu'il faut rester concentré. Tout s'est remis en place à la fin et nous avons bien géré la situation", a déclaré Evenepoel au micro des organisateurs.

Le champion du monde s'est adjugé un sprint intermédiaire, qui lui a offert deux secondes de bonifications. Il a ainsi augmenté de deux secondes son avance sur ses deux plus proches poursuivants, l'Australien Luke Plapp (INEOS Grenadiers) et l'Espagnol Pello Bilbao (Bahrain Victorious), désormais 2e et 3e à 9 et 13 secondes.

"C'est bien d'augmenter mon avance de deux secondes car cette course pourrait se jouer sur de très petits écarts", estime Evenepoel.

Samedi, la 6e étape, longue de 166 km, sera aussi promise aux sprinters. Le 5e UAE Tour s'achèvera dimanche au sommet du Jebel Hafeet (10 km à 8%), où l'on connaitra le successeur de Tadej Pogacar, vainqueur des deux dernières éditions mais absent cette année.