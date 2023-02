Jasper Stuyven avant le Nieuwsblad : “Me mêler à la bagarre”

Jasper Stuyven aime la première course belge de l’année. Neuvième en 2016, huitième en 2017 et quatrième en 2018, il s’est imposé en 2020. L’an dernier, il a encore fait un Top 10. Le Louvaniste aspire à jouer un rôle essentiel ce samedi à Ninove. “J’espère me mêler à la bagarre pour la victoire, dit-il. Cette course a une belle histoire et figurer à son palmarès donne du prestige. Je ne suis pas encore au sommet de ma forme. J’ai prévu de l’atteindre un peu plus tard. Mais je me sens quand même capable de faire quelque chose de bien. Si une opportunité se présente à moi, je la saisirai.”