Arnaud De Lie avant Het Nieuwsblad : “La pression ? Je n’ai que vingt ans”

Et d’aborder la classique flamande avec, au moins, deux atouts majeurs : De Lie et Campenaerts. “Nous sommes complémentaires, assure l’Ardennais. Avec son profil de baroudeur capable de sprinter, Victor peut gagner. Il est très fort.”

Qui plus est, l’Anversois a fait de cette course le grand objectif de son début de saison. “L’an dernier, j’ai réussi à décrocher un bon résultat (NdlR : 5e) malgré tous les pépins que j’ai connus ce jour-là, dit-il. Ça m’a définitivement convaincu que je pouvais réussir quelque chose sur ce genre d’épreuve.” Pour la deuxième année, donc, l’ancien détenteur du record de l’heure se focalise sur les courses d’un jour. Il faut espérer qu’il s’entendra aussi bien avec De Lie au cœur du peloton qu’en dehors de la compétition. “On est très enthousiaste à l’idée de briller ce samedi”, poursuit le Taureau de Lescheret.

À vingt ans, il va donc découvrir la classique flamande. “Dans la foulée de mon bon début de saison, on s’est dit que ce serait dommage que je n’essaie pas dès cette année, rappelle-t-il pour expliquer sa présence au départ d’une épreuve pas prévue dans son programme initial. Je me suis dit que si je regardais la course depuis mon fauteuil et que la victoire se jouait au sprint, j’aurais des regrets. C’est donc pour ne pas en avoir que je suis ici.”

Et il est là avec, dans le dos, une pancarte de sérieux candidat à la victoire que ses douze succès pros (depuis début 2022 !) ont rendu plus grande encore. Dans un tel contexte, certains se crisperaient face à autant d’attente. Pas lui. Il fallait le voir s’exprimer calmement en français et en néerlandais devant les médias venus le rencontrer, ce vendredi, dans un hôtel de Deerlijk, où la formation belge a établi ses quartiers généraux pour la fin de semaine. À plusieurs reprises, Arnaud De Lie a répété son bonheur d’être là.

”Pourquoi devrais-je me mettre la pression ? demande-t-il. Je n’ai jamais que vingt ans et il y a dix-huit mois, je rêvais encore de devenir pro.” Reste que certains n’hésitent pas à en faire le grand favori du jour. “Je prends ça comme un compliment, mais je ne suis pas le grand favori. Qu’ils me voient comme un vainqueur potentiel me remplit d’enthousiasme. Mais ils font cela aussi pour s’enlever de la pression. Oui, notre bloc est fort mais les Jumbo, les Quick-Step, les UAE et les Ineos ont aussi des collectifs costauds. Donc, je ne m’emballe pas.”

Certes, mais il a étudié le parcours dans les moindres détails et sait ce qu’il doit faire pour avoir une chance de s’imposer : suivre les meilleurs dans les monts et les régler au sprint. S’il y parvient, il aura encore franchi un palier dans son ascension fulgurante. Et ce sera tout bénéfice avant Kuurne-Bruxelles-Kuurne, dimanche.