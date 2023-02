4e étape de l’UAE Tour : Remco Evenepoel a pris du bon temps

Il donna de nouveau lieu à une lutte ultra-serrée, à quatre cette fois. Cela se joua encore à quelques millimètres mais, cette fois, il ne fallut pas beaucoup de temps au jury pour désigner Juan Sebastian Molano grand vainqueur du jour. Le Colombien d’UAE Team Emirates devança d’un rien Olav Kooij, Sam Welsford et Arvid De Kleijn, dans cet ordre. “Pour moi, ce n’est pas une surprise, mais une confirmation, dira Tim Merlier, victorieux lundi. N’oublions pas que Molano a quand même gagné la dernière étape de la Vuelta.”

Tim Merlier a été enfermé

Le Courtraisien, bloqué à la neuvième place, n’a pas réellement pu défendre ses chances. “Je me suis retrouvé enfermé au plus mauvais moment. C’est dommage”, ajouta-t-il. Remco Evenepoel n’a donc pas dû trop s’employer pour conserver 7 secondes d’avance sur Luke Plapp et 11 sur Pello Bilbao, ses plus proches poursuivants au classement général. “J’aurais bien voulu rouler avec mon maillot arc-en-ciel mais le rouge, ce n’est pas non pas mal non plus, sourit-il. Ça m’a rappelé des bons souvenirs.”

Le dernier vainqueur de la Vuelta passera-t-il une nouvelle journée tranquille ce vendredi ou devra-t-il se méfier du vent ? Au vu de ce qu’il a montré jusqu’à présent, il sera prêt, quelles que soient les circonstances.