UAE Tour: Evenepoel prend le maillot de leader, Rubio s'impose en solitaire sur la 3e étape

Quatre coureurs s'échappaient en tout début de course: Edward Planckaert (Alpecin-Deceuninck), l'Espagnol Oier Lazkano (Movistar) et deux Italiens de Green Project-Bardiani CSF-Faizanè, Riccardo Lucca et Filippo Magli.

Le peloton reprenait Lazkano, le dernier rescapé, à 14 km de la ligne, alors que l'ascension finale de 19 km à du 5,6 pour cent de moyenne avait déjà débuté.

Le Colombien Einer Augusto Rubio (Movistar) s'isolait en tête à 10 km de la ligne, alors que les favoris se neutralisaient. Rubio conservait suffisamment d'avance pour célébrer, à 25 ans, la première victoire professionnelle de sa carrière.

🚴🇦🇪 | Einer Rubio redt het! De groep met favorieten wacht te lang en de sterke Colombiaan boekt op zijn 25ste verjaardag zijn eerste profoverwinning! ⛰️🇨🇴🥇 #UAETour



— Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) February 22, 2023

Remco Evenepoel prenait la deuxième place au sprint à 14 secondes et, grâce aux bonifications, s'empare de la tête du général. Le Britannique Adam Yates (INEOS Grenadiers) se classait troisième, devant le Kazakh Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan), l'Australien Lucas Plapp (INEOS Grenadiers) et Harm Vanhoucke (DSM).

Au général, Evenepoel devance Plapp de 7 secondes. L'Espagnol Pello Bilbao (Bahrain Victorious) est troisième à 11 secondes.

Jeudi, la 4e étape se disputera entre Al Shindagha et Dubai Harbour (174 km). Le 5e UAE Tour s'achèvera dimanche au Jebel Hafeet, où l'on connaitra le successeur de Tadej Pogacar, vainqueur des deux dernières éditions mais absent cette année.