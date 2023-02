2e étape de l’UAE Tour : “Remco a fait la différence”

Le Wolfpack a, donc, entériné le deuxième succès de ses couleurs en autant de jours. “Il faut dire que Remco a pris un sacré relais à la fin, explique Lodewyck. Il n’est pas encore au sommet de sa forme mais il est déjà très bien. Honnêtement, c’est lui qui a fait la différence.”

guillement "C'est la première fois que je gagne un chrono par équipes."

Tim Merlier ne dira pas le contraire. Le sprinter courtraisien a fini par jeter l’éponge à quelques hectomètres de la ligne d’arrivée. “Je n’en pouvais plus. Remco roulait à fond et j’avais déjà tout donné”, sourit le champion de Belgique. Finalement classé à trente secondes de ses équipiers, il a cédé son maillot rouge de leader. Mais pas au champion du monde. Celui-ci est, en effet, devancé de quelques centièmes de seconde par Luke Plapp, le jeune Australien de 22 ans qui a bouclé le chrono à trois petites secondes du Wolfpack avec ses équipiers d’Ineos. Ne pas avoir endossé la tunique de leader n’est pas un problème pour Evenepoel. “Ce sont eux qui devront gérer le poids de la course ce mercredi”, précise-t-il en faisant référence aux Grenadiers. Reste que pour le deuxième jour d’affilée, le vainqueur de Liège-Bastogne-Liège a fait forte impression. “Je suis content d’avoir pu pousser mon grand plateau jusqu’à la fin, ajoute celui qui fut flashé à plus de 70 km/h en pleine ligne droite. C’est la première fois que je gagne un contre-la-montre par équipes. Franchement, je ne m’y attendais pas au départ.”

Ayant de nouveau concédé du temps (16 secondes) au Brabançon, Adam Yates pointe désormais déjà à 1.09 au classement général. Même s’il estime avoir encore des cartes à abattre, le Britannique d’UAE Team Emirates n’est plus une menace directe pour notre compatriote, qui tient à l’œil Plapp, bien sûr, et l’Espagnol Pello Bilbao, pointé à 4 secondes du duo de leaders.

Et maintenant, le Jebel Jais !

Ce mercredi, ils pourront s’expliquer dans l’ascension finale du Jebel Jais, une longue montée régulière (19 km à 5,6 %) qui pourrait convenir à Evenepoel. “Les organisateurs aimeraient bien que je prenne le départ avec le maillot blanc du meilleur jeune mais je préfère le mien (NdlR : celui de champion du monde)”, conclut celui qui aurait difficilement pu rêver meilleur début d’épreuve.