Un bon quart d’heure plus tôt, il avait franchi la ligne d’arrivée en même temps que Caleb Ewan. Mais le sprinter australien avait les bras et bombé le torse en signe de triomphe. Comme s’il était sûr de son fait. “On a toujours dit entre nous qu’il faut provoquer la victoire, qu’il faut aller la chercher n’importe comment. Caleb l’a suggérée, alors que moi je n’ai pas osé. Ça a failli se retourner contre moi, glissera Tim Merlier, finalement déclaré vainqueur de cette première étape du Tour des Émirats arabes unis. On peut donc dire que c’est passé tout, tout juste.”

Impossible de départager Ewan et Merlier à l'oeil nu.

Mais c’est passé et c’est bien là le principal pour le champion de Belgique, qui avoue avoir souffert dans les bordures. “La deuxième m’a fait encore plus mal que la première, précise-t-il avant de commenter la violente accélération de Remco Evenepoel, 8e de l’étape, à deux bornes de l’arrivée à Al Mirfa. Ça nous a fait du bien à Bert Van Lerberghe et moi car nous avons pu nous placer idéalement et aborder le dernier virage à pleine vitesse.”

La moitié du contrat est déjà remplie

Ce succès, son deuxième depuis le début de la saison, confirme la bonne forme de Tim Merlier, qui aura le maillot de leader ce mardi au départ du contre-la-montre par équipes. “J’espère que l’on n’a pas laissé trop de force dans la bagarre dès le premier jour car ce Tour n’en est qu’au début. Nous sommes venus ici pour remporter une étape et faire un bon classement général avec Remco. La moitié du contrat est déjà remplie.”