Tour de l'Algarve: Stefan Kung remporte le contre-la-montre final, Daniel Martinez s'adjuge le général

Vainqueur de la quatrième étape samedi, Thomas Pidcock (INEOS Grenadiers) a dû céder le maillot de leader à son coéquipier Daniel Martinez après une dernière journée difficile. Le Colombien a réussi une performance remarquable sur le contre-la-montre final, en terminant à la 4e place, à 16 secondes du vainqueur du jour, Stefan Kung, qui a parcouru les 24,4 kilomètres d'un tracé relativement plat en 29:34.

Le rouleur suisse, qui remporte la 26e victoire de sa carrière, devance deux autres spécialistes de l'exercice individuel: Rémi Cavagna de 4 secondes et le favori de l'étape Filippo Ganna de 10 secondes. Le leader de l'équipe INEOS Grenadiers pour la course voit donc son coéquipier Martinez le devancer de deux secondes au classement final. Après le Critérium du Dauphiné en 2020 et le Tour du Pays Basque en 2022, c'est la troisième victoire finale dans la carrière du Colombien qui succède à Remco Evenepoel au palmarès de l'épreuve.

Ilan Van Wilder termine à la troisième place du classement général. Le natif de Jette il y a 22 ans a été au bout de l'effort pour finir à la 7e place de l'étape, à 49 secondes du vainqueur du jour. Il est donc passé de la 2e à la 3e place du général, mais conquiert le premier podium de sa carrière dans une course de la catégorie 2.Pro.