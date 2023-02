Remco Evenepoel avant le Tour UAE : “Je suis à 85-90 % de mes capacités”

Depuis qu’il a traversé le Tour de San Juan sans coup d’éclat fin janvier - "Il n’avait pas encore la forme nécessaire pour jouer la gagne", explique Koen Pelgrim -, il a pris le temps de bien faire les choses. Il s’est d’abord accordé un peu de repos, histoire de récupérer de trois semaines très intenses en Argentine et de se remettre du décalage horaire. Ensuite, il est remonté sur le vélo à Schepdaal, où il est demeuré quelques jours avant de rejoindre Calpe et d’y augmenter considérablement le nombre d’heures sur la selle, ainsi que l’intensité de sorties pouvant aller jusqu’à sept heures (!). Entretemps, il s’est accordé deux jours de vacances pour visiter Paris avec son épouse, en profitant pour aller chercher en mains propres le Vélo d’Or. "On sait tous que Remco est un bourreau de travail mais il est capital qu’il puisse tourner le bouton de temps en temps", poursuit son coach.

Ce lundi, il s’attaquera au Tour UAE, une épreuve d’une semaine estampillée WorldTour. "Remco n’a pas gagné à San Juan. On sait qu’il n’aime pas ça. Mais, finalement, c’était assez logique. D’une part, il n’y a pas connu un pic de forme, prévu pour plus tard. De l’autre, la seule arrivée en montagne a emmené les coureurs à une altitude dont raffolent les purs grimpeurs." Pourquoi ce véritable boulimique de victoires s’est-il, alors, rendu en Argentine ? "Parce que le contexte était idéal pour reprendre la compétition en douceur”, sourit-il. "Remco est présent aux Émirats arabes unis avec la ferme intention de réussir quelque chose. Et maintenant, il est prêt à faire un résultat”, enchaîne le technicien néerlandais.

Il a de l’appétit, oui, mais n’en reste pas moins lucide sur son niveau actuel. "Mes sensations sont meilleures qu’il y a un mois en Argentine et je nourris davantage d’ambition, assure-t-il. Gagner ce tour sera difficile car d’autres coureurs ont effectué des stages en altitude et ont fait de cette course un véritable objectif. ” Lui effectuera un premier stage sur les pentes du Teide à Tenerife au lendemain de cette épreuve-ci, avant de retourner aux Canaries après le Tour de Catalogne (du 20 au 26 mars). “Pourquoi Remco n’a-t-il pas encore effectué de stage en haute altitude ? interroge Pelgrim. Parce qu’il lui reste onze semaines avant le départ du Giro. Il ne faut pas vouloir aller trop vite en besogne. ”

Le champion du monde considère très logiquement ce Tour UAE comme une étape sur sa route vers l’Italie. “J’aimerais monter sur le podium à l’issue de la course et gagner une étape", lance-t-il, avant d’ajouter : "Ces derniers jours à l’entraînement, j’ai effectué quelques tests. Ceux-ci ont confirmé que je suis à un meilleur niveau qu’avant le Tour de San Juan. Je dirais que je suis, aujourd’hui, à 85-90 % de mes capacités. Si ça suffira pour dominer le classement général ? Je ne sais pas. Des gars comme Adam Yates, Jay Vine ou Pello Bilbao sont très ambitieux. Et j’en oublie sans doute d’autres… ”

Il ne se mesurera pas à Tadej Pogacar, qui a choisi d’écraser la Ruta del Sol, plutôt que de remettre le couvert sur une course qu’il a déjà remportée à deux reprises. “Je comprends parfaitement son choix. Comme cycliste, tu as envie, parfois, de découvrir des nouvelles choses. Et, franchement, quand on voit ce qu’il a fait en Andalousie, il a eu une très bonne idée”, sourit celui qui, sur Instagram, a demandé à l’ogre slovène d’“arrêter de gagner”.

Deux arrivées au sommet d'un col

Ce Tour des Émirats arabes unis comprendra quatre étapes pour sprinters, dont celle de ce lundi. Mardi, il y aura un chrono par équipes de 17 bornes. Il s’agira du seul contre-la-montre du Brabançon avant le Giro. “Ce n’est pas un problème, pense Pelgrim. Remco s’entraîne souvent avec son vélo spécifique. Et le protocole à suivre un jour de chrono est au point depuis longtemps. ”

Les deux arrivées au sommet sont programmées mercredi, avec l’ascension du Jebel Jais (19 km à 5,6 % de moyenne), et dimanche, avec la montée finale du Jebel Hafeet (10,7 km à 6,8 %). “C’est lors de cette ultime difficulté que s’est décidée la course ces deux dernières années”, conclut Pelgrim, qui ajoute : “Remco a encore une grosse marge de progression d’ici le départ du Giro”.