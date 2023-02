Tour de l’Algarve : Magnus Cort Nielsen, encore lui

Le peloton est revenu sur les six échappés au moment de lancer le sprint final, mais Cort Nielsen a trouvé les ressources pour placer une nouvelle accélération, résister à Ganna et au retour de Meeus et signer la 25e victoire de sa carrière, la deuxième de la saison.

Au général, Cort Nielsen possède 18 secondes d’avance sur Rui Costa, qui a dépassé Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step), troisième à 20 secondes.

Samedi, la 4e étape se disputera entre Albufeira et l’Alto do Malhao (177,9 km). Le Tour d’Algarve s’achèvera dimanche par un contre-la-montre individuel à Lagoa. Remco Evenepoel, absent cette année, a remporté la dernière édition.