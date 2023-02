Tim Wellens gagne à la Ruta del Sol : “C’est la semaine parfaite pour moi”

D’un seul coup, il est venu effacer un an de disette. Son précédent succès remontait, en effet, au 19 février 2022 lorsqu’il s’était adjugé la 2e étape du Tour des Alpes Maritimes et du Var.

De bon augure pour Het Nieuwsblad

”C’est une semaine parfaite pour moi, a réagi le vainqueur du jour. Je prends une part active aux victoires et cela me confère un sentiment de bien-être. Aujourd’hui (ce vendredi donc), je suis resté très calme toute la journée parce que je connaissais parfaitement le final. Honnêtement, je ne pouvais rêver meilleur début de saison dans ma nouvelle équipe.”

Et si c’était enfin son année ? À 31 ans, le vainqueur du GP Montréal 2015 et de la Flèche brabançonne 2018 semble mieux outillé que jamais pour gagner une classique de tout premier ordre. S’il a raison quand il répète qu’il n’y a pas de petits triomphes, l’homme aux 35 succès professionnels doit sans doute penser plus que jamais au Circuit Het Nieuwsblad, où il sera le leader d’une grosse cylindrée qui compte, désormais, déjà sept victoires en 2023.