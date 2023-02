Tour d'Algarve: le Belge Ilan Van Wilder lève les bras trop tôt, Magnus Cort Nielsen en profite pour s'adjuger la 2e étape (vidéo)

Après le sprint massif remporté mercredu par le Norvégien Alexander Kristoff (UNO-X), la 2e étape proposait un parcours plus accidenté qui se terminait au sommet de l'Alto de Foia (888 m d'altitude) après une montée finale de 7,7km à 6,1% de moyenne.

Ilan Van Wilder pensait avoir course gagnée et a levé les bras au ciel pour fêter ce qu'il pensait être son premier succès professionnel. Mais le coureur belge de 22 ans a été dépassé in extremis sur la ligne par Magnus Cort Nielsen, qui s'offre une 24e victoire en carrière et prend la tête du général.

🚴‍♂️🇵🇹 | Ilan van Wilder steekt de hand al in de lucht, maar het is Cort Nielsen die er met de winst vandoor gaat in de Ronde van de Algarve. 🙈 pic.twitter.com/wc87QllIX0 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) February 16, 2023

Au général, le Danois compte 4 secondes d'avance sur Van Wilder et 6 sur Costa à la veille de la troisième étape qui conduira le peloton de Faro à Tavira sur 203.1km vendredi.

Cette 49e édition du Tour de l'Algarve, remporté l'an dernier par Remco Evenepoel, s'achèvera dimanche à Lagoa par un contre-la-montre individuel de 24,4 km.

Le champion du monde, absent sur les routes portugaises, a choisi de rouler au Tour des Emirats arabes unis la semaine prochaine.