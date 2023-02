De hautes ambitions pour les SD Worx BW Classic

"Nous aurons plusieurs changements pour l’édition 2023, nous annonce Charles Caprasse. De date, tout d’abord. Nous passons de la fin du mois d’août au mercredi 19 juillet, juste avant le Tour de Wallonie. Et nous changeons de catégorie pour la course masculine. Ce ne sera plus un critérium pro, mais une épreuve UCI de catégorie 2."

Soit un joli cran au-dessus, qui permettra d’avoir plus d’équipes professionnelles au départ. "Si j’avais pu, cela aurait été directement une course de catégorie 1, poursuit Charles Caprasse. Nous sommes dans une Province intéressante au niveau économique. Il n’y avait plus de course cycliste au niveau pro dans le Brabant wallon où s’est désormais installée Belgian Cycling, la Fédération belge de cyclisme, dont le siège est à Tubize. Cela me semblait une évidence d’essayer, grâce à cette province et à cette économie qui tourne bien, de trouver des partenaires et d’avoir le budget suffisant. Mais au-delà du budget, il y a aussi la passion. Du vélo, mais aussi celle de mettre en route une épreuve. Le Critérium du Brabant wallon en 2022 a été un beau galop d’essai. Nous avons été salués par les cyclistes et les équipes. Certains m’ont dit que tout était là pour faire quelque chose de plus grand."

Ce sera déjà le cas pour 2023 avec l’accès au statut de course UCI. "Nous avons reçu le feu vert de la Fédération belge pour une course de catégorie 2 chez les hommes. Pour les dames, le format va rester cette année une course en circuits, en attente de l’arrivée des hommes, qui feront pendant l’épreuve féminine une partie en ligne, avec une grande boucle, avant les trois ou quatre circuits locaux. Au niveau du parcours, l’ancien pro Michel Dernies, qui connaît Tubize comme sa poche, s’en occupe."

L’enthousiasme des organisateurs pour cette SD Worx BW Classic est débordant. Comme leur ambition, avec cette envie d’accéder dans le futur à la catégorie 1. "Nous avons aussi la volonté de faire grandir la SD Worx BW Women Race et qu’elle devienne une épreuve en ligne. Il y a un bel avenir pour le cyclisme wallon."

On ne peut que s’en réjouir !