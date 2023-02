Tour de l'Algarve: Remco Evenepoel absent, le rendez-vous portugais aura un nouveau vainqueur dimanche

Remco Evenepoel avait remporté ce Tour de l'Algarve en 2020 et 2022.

Le parcours a peu évolué par rapport aux éditions précédentes. Deux arrivées au sommet attendent les coureurs, un contre-la-montre de 24,4 km et deux étapes pour les sprinteurs. Avec douze équipes World Tour au départ, dont Intermarché-Circus-Wanty, Alpecin-Deceuninck et Soudal-Quick Step pour représenter la Belgique, les organisateurs peuvent se targuer d'avoir un peloton solide, bien qu'il manque quelques grands noms.

Il faudra néanmoins surveiller Jai Hindley et Joao Almeida, ainsi que Thymen Arensman. Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty) semble lui en grande forme après sa victoire au Tour de la Communauté de Valence. Tobias Foss (Jumbo-Visma), Sergio Higuita et Daniel Martinez pourraient eux créer la surprise, au même titre que le jeune Ilan Van Wilder (Soudal-Quick Step).

Avec ce dernier, un total de quatorze coureurs belges ont prévu de prendre le départ à Portimao, mercredi. Runne Herregodts, deuxième dimanche à la Figueira Champions Classic, son coéquipier chez Intermarché-Circus-Wanty Kobe Goossens, déjà vainqueur à deux reprises cette saison, et le sprinteur Jordi Meeus (BORA-hansgrohe) auront leur carte à jouer. Laurens De Plus (INEOS Grenadiers) et Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck) seront également présents.