Arnaud De Lie participera au Circuit Het Nieuwsblad : “Il est capable d’y briller”

Avec quelles ambitions le Taureau de Lescheret s’alignera-t-il au Circuit Het Nieuwsblad ? “Il sera là comme leader, assure Maxime Monfort, le directeur sportif au sein de la formation belge. Actuellement, personne dans l’équipe n’est aussi fort que lui sur ce type de courses. Il n’est pas question qu’il prenne le départ pour se mettre au service d’un autre. Arnaud constituera un atout certain, au même titre que Florian Vermeersch et Victor Campenaerts. Nous pensons réellement qu’Arnaud est capable de briller au Circuit Het Nieuwsblad et à Kuurne.” De Lie a tout pour franchir un nouveau palier ce week-end-là.