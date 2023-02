Arnaud De Lie (3e de la Clasica de Almeria): "Kuurne est de plus en plus un objectif"

Mais avant d’arriver dans l’ultime ligne droite, l’approche était très technique et sinueuse dans les rues de Roquetas de Mar. De Lie et son train ont été piégés dans un rond-point. "On avait pourtant très bien géré la course, nous avons été l’équipe qui a le mieux géré cette épreuve, a-t-il commenté en zone d’interview. On a bien pris les choses en mains, mais, malheureusement, dans un rond-point à 1,8 km de la ligne d’arrivée, nous n’avons pas pris par la droite comme c’était notre plan. On s’est fait avoir là."

Le train de l’équipe belge s’est disloqué et a perdu de précieuses places en vue du sprint. "J’ai dû revenir de loin, ajoute encore De Lie. À la fin, on a réussi à retrouver un petit peu…"

Mais c’était trop tard pour espérer décrocher sa quatrième victoire de la saison. Dans ce contexte, il n’a jamais été en mesure de revenir sur l’Italien Matteo Moschetti, qui avait pris une belle avance en lançant le sprint. Fidèle à lui-même, De Lie a tout donné et a remonté de nombreux coureurs, évitant de peu la chute suite à un contact avec Max Walscheid qui s’est soudainement décalé, contraignant le Wallon à arrêter de tourner les jambes un court instant. Il est néanmoins parvenu à se classer deuxième, devant Jordi Meeus, grâce à un dernier coup de reins. "On ne gagne pas, mais cela reste une deuxième place, ce n’est pas si mal, ajoute De Lie. Si on ne fait pas cette faute dans le rond-point…, je pense qu’on s’impose. Mais un tel sprint, cela se joue sur des détails et là, on s’est fait avoir. Mais je reste très satisfait de la prestation de l’équipe, qui a très bien roulé."

Et de la sienne, de prestation. Tout comme de sa condition. "Je me sens bien en forme, a-t-il confirmé. Je suis en confiance et l’équipe l’est également. Toutes les courses auxquelles je participe sont un objectif. Surtout quand tu es leader de l’équipe. Mais Kuurne-Bruxelles-Kuurne commence à devenir un tout gros objectif! Je pense avoir les capacités de m’y imposer."

La classique belge sera sa prochaine épreuve, dans un peu moins de deux semaines. Il va continuer de peaufiner sa préparation pour viser sa première victoire sur une grande course d’un jour. Il figure aussi sur la liste des réserves pour le Circuit Het Nieuwsblad, qui se déroule la veille de Kuurne, comme première course de la saison en Belgique. A-t-il des chances d’y être? "Il est effectivement parmi les réserves, mais le plan est de rester au programme initial, avec Kuurne, nous répond Maxime Monfort, responsable de la performance chez Lotto-Dstny et très proche de De Lie. Arnaud a d’ailleurs dit lui-même ce dimanche que Kuurne le motive beaucoup…"

Il en parlait déjà avec une énorme envie lors de sa conférence de presse au media-day de son équipe, à la mi-janvier. Mais depuis son début de saison très réussi, cette envie grossit de plus en plus…