Arnaud De Lie aura fort à faire dimanche à Almeria

L’Espagne accueille deux courses pros ce week-end. Samedi aura lieu le Tour de Murcie (194,7 km). L’équipe UAE Team Emirates sera la formation à battre. L’an dernier, elle avait réussi le doublé par l’entremise d’Alessandro Covi, vainqueur, et Matteo Trentin. Les deux Italiens seront de nouveau au départ. Ce sera aussi le cas de leurs équipiers Marc Hirschi et Tim Wellens, qui accumulera les courses en Espagne jusqu’au Circuit Het Nieuwsblad (25 février). On notera également la présence du duo d’Ineos Rodriguez-Sivakov. Il faudra aussi tenir d’autres Belges à l’œil : Jordi Meeus, Loïc Vliegen, Florian Vermeersch et le très prometteur Lennert Van Eetvelt.